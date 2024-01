CM नीतीश कुमार बोले, मुझे पसंद नहीं था I.N.D.I.A

Nitish Kumar said that I did not like India alliance : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बुधवार को पटना में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का यह दावा 'बेतुका' है कि राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कांग्रेस के दबाव में किया गया था। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को छोड़ने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में लौटने के 3 दिन बाद संवाददाताओं से बातचीत में जनता दल यूनाइटेड (JD-U) अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि विपक्षी गठबंधन को दिया गया नाम उन्हें पसंद नहीं था।





कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया था कि 'महागठबंधन' के सहयोगियों के दबाव में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के बाद नीतीश खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'एक तरह से उन्हें राहत' दे दी।

जद (यू) अध्यक्ष ने कहा कि इससे बेतुकी कोई और बात हो ही नहीं सकती। जाति आधारित सर्वेक्षण कब हुआ, आप जानते हैं? हमने 9 पार्टियों की बैठक बुलाकर इस बारे में फैसला किया था।'(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta