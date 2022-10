दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों पर जंग, भाजपा का सवाल- क्या यह धर्मनिरपेक्ष प्रदूषण है?

नई दिल्ली। दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भाजपा ने दिल्ली में दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को दंडनीय अपराध घोषित करने पर आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर हमला बोला और उसे हिन्दू विरोधी करार दिया।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा कि प्रदूषण के कारण हिन्दुओं के दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वहीं मंत्री बनाए जाने पर राजकुमार आनंद के समर्थक पटाखे फोड़ते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह है?

Ban on Hindus celebrating with because of pollution! But if AAP’s Raj Kumar Anand’s chamchas burst crackers to celebrate his ministerial berth- it is secular pollution? Btw stubble burning in AAP run Punjab increased 3fold in 9 days even as AQI in Delhi plummets pic.twitter.com/JIcuQNPyhS

पूनावाला ने कहा कि आप हिन्दू विरोधी है। हर वर्ष प्रदूषण के लिए हिन्दुओं और पटाखों पर दोष मढ़ा जाता है जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारण बायोमास जलाना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यो, उद्योग और पंजाब में पराली जलाया जाना है।

AAP is anti Hindu!!



Each year Hindus & crackers are blamed-



Fact is that IITs have said it: main causes of pollution in Delhi are



1) Biomass burning

2) Vehicular pollution

3) Dust

4) Industrial pollution

5) Stubble burning from Punjab



What has AAP govt done on this? pic.twitter.com/42ic9oZhjA