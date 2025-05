SBI, PNB और अन्य बैंकों ने दिया दिलासा, ATM में पर्याप्त नकदी और वे पूरी तरह से सुचारु

Essential gadgets every Indian household must have during war like situations: 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम-बैसारन आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए तेज़ ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद, भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच बढ़ते तनाव को लेकर टीवी चैनलों पर ‘सिविल डिफेंस ड्रिल’ और ‘ब्लैकआउट’ जैसे शब्द सुनाई देने लगते हैं।