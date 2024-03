नमाजियों को लात मारने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों का इतना अपमान क्यों

Yogi Adityanath said that before 2014 there was an atmosphere of distrust : उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शनिवार को कहा कि 2014 से पहले देश में चारों तरफ अविश्वास का माहौल था, लेकिन आज का भारत एक नया भारत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर मचिया में 743 करोड़ रुपए की 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।