सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे 400 से ज्यादा पर्यटक, सेना ने इस तरह की मदद

सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सोमगो झील, नाथूला, बाबा मंदिर, मेंमेंचो झील और कुपुप जैसे पर्यटन स्थानों से लौटते समय भारी बर्फबारी के कारण गुरुवार की दोपहर में राज्य की राजधानी से करीब 40 किलोमीटर दूर जे एन रोड एक्सिस पर 150 वाहनों में करीब 447 फंस गए।

स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे कई पर्यटकों को सेना की चिकित्सा टीम ने 317 एफडी अस्पताल में चिकित्सा सेवा मुहैया कराई।

