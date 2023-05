मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव, किरेन रिजीजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री

Modi Cabinet : पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू (Kiren Rijiju) के स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल (अर्जुन राम मेघवाल) को नए कानून मंत्री बनाया है।

राष्‍ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान के अनुसार, किरेन रिजीजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जबकि राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल स्वतंत्र रूप से कानून मंत्रालय की कमान संभालेंगे।

