कामाख्या मंदिर में अमित शाह ने की शक्ति पूजा, शक्ति पीठ से जुड़ी 10 खास बातें

Feeling extremely blessed after praying at the Maa Kamakhya Devi Temple in Guwahati. Jai Maa Kamakhya.

গুৱাহাটীত আজি মা কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ পাই অত্যন্ত ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ। জয় মা কামাখ্যা। pic.twitter.com/Cc9eITaRJQ