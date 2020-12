अमित शाह ने घर खाया था खाना, गाना भी सुना, जानिए बाउल गायक को है किस बात का मलाल...

दास का कहना है कि वह 29 दिसंबर को जिले में होने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली में शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने दास को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दिलाने का वादा किया है।

तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में मंडल के बगल में बैठे दास ने कहा, 'शाह जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, मुझे उनसे कुछ कहना था। मैं उनसे बाउल कलाकारों की स्थिति के बारे में बताना चाहता था और जानना चाहता था कि क्या कुछ किया जा सकता है।'

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार हमारी मदद कर रही है, लेकिन क्या केन्द्र इस संबंध में कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उन्हें बताना चाहता था कि अपनी बेटी की उच्च शिक्षा में मुझे कैसी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरी बेटी ने हाल ही में एमए पास किया है।'

दास ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि शाह उनके घर आए, वहां बना भोजन किया और उनका बाउल गान सुना, लेकिन उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्री से बात करने का मौका नहीं मिलने का दुख है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के जाने के बाद भाजपा के किसी नेता ने मुझसे संपर्क नहीं किया।

Bauls are the perfect reflection of our rich and versatile Bengali culture, best known for their songs and poems to God who dwells within.

