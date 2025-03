अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, इन लोगों को नहीं मिलेगी अनुमति

What is Ujjain relation with time calculation: महाकाल की नगरी उज्जैन को कालगणना का केन्द्र माना जाता है। दरअसल, यहां पर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक-दूसरे को काटती हैं। यही कारण है कि इसे पूर्व का 'ग्रीनविच' भी कहा जाता है। दूसरी ओर, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर के नाम में 'काल' यानी समय शब्द मौजूद है।