Photo credit : social media

अपने भड़काऊ बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले एआईएमआईएम के विधायक और अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपने भाषण को लेकर घिर गए हैं। दरअसल, अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को हैदराबाद के ललिताबाग इलाके में एक चुनावी जनसभा के दौरान वहां मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुले तौर पर धमकी देते हुए जनसभा से निकल जाने के लिए कहा।

#WATCH | Telangana: AIMIM leader Akbaruddin Owaisi threatened a police inspector who was on duty and asked him to leave the spot while he was addressing a campaign in Lalitabagh, Hyderabad yesterday. The police inspector asked him to conclude the meeting on time as per the Model… pic.twitter.com/rf2tJAOk3b