वायुसेना का विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश

Campaign for the second phase of Lok Sabha elections ends : लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान बुधवार शाम को थम गया। इस चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीट पर मतदान होगा। 7 चरण में हो रहे चुनाव के पहले चरण में पिछले शुक्रवार को 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर लगभग 65.5 प्रतिशत मतदान हुआ था।