अधीर रंजन चौधरी बने संसद रत्न, गंदी नाली से की थी PM मोदी की तुलना

Voting for the post of Mayor in Delhi: दिल्ली को अन्तत: आज यानी बुधवर को नया मेयर मिल ही जाएगा। पिछली 3 बैठकों में महापौर का निर्वाचन नहीं हो पाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, जहां अदालत ने जल्द चुनाव कराने के निर्देश साथ ही मनोनीत पार्षदों को वोट डालने की अनुमति नहीं थी।