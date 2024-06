अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करेगी AAP

AAP will protest across the country against the arrest of Arvind Kejriwal : आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी 29 जून को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी।

आप की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने कहा, देशभर में आप कार्यकर्ता जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के खिलाफ शनिवार को धरना देंगे।

पाठक ने आरोप लगाया कि जब भाजपा को लगा कि केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल जाएगी, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सीबीआई को आगे कर दिया, भाजपा उन्हें (केजरीवाल) किसी भी कीमत पर जेल में रखना चाहती है ताकि वह चुनाव से दूर रहें और आप खत्म हो जाए।

उन्होंने कहा कि आप को पूरा विश्वास है कि दिल्ली के सभी लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ खड़े हैं और इस अन्याय के खिलाफ पार्टी की लड़ाई में उनका समर्थन करेंगे। (भाषा)

