AAP ने ED के छापे को केजरीवाल पर हमला करार दिया, भाजपा ने पूछा- आपके तीन नेता क्यों हैं जेल में

There may be a big crisis of clean water by 2050 : वैश्विक नदियों के एक तिहाई उप-बेसिन क्षेत्र के वर्ष 2050 में नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की भारी कमी का सामना करने का अनुमान है। विश्लेषण में पाया गया कि खतरनाक तरीके से बढ़े नाइट्रोजन प्रदूषण ने न सिर्फ पानी की कमी वाले नदियों के बेसिन की संख्या को बढ़ाया है, बल्कि पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है।