UIDAI ने बदले नियम, अब किराए पर रहने वाले भी आसानी से बदल सकेंगे Aadhaar Card में एड्रेस

किराए के घर में रहने वालों को सबसे बड़ी परेशानी कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कराने में आती है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने किराएदारों को बड़ी राहत देते हुए एड्रेस चेंज कराने की प्रक्रिया आसान कर दी है।

रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से आधार में अपना पता बदलवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने रेंट एग्रीमेंट को स्कैन करना होगा। इसके बाद इसकी पीडीएफ बनाकर आपको आधार की वेबसाइट पर अपडेट करना होगा।

#AadhaarUpdateChecklist If you are using the Online service, make sure that the document you upload is:

1. In your name

2. One of the documents listed here https://t.co/BeqUA07J2b

3. Entire document is scanned and uploaded as a single pdf file pic.twitter.com/o7YPnfaFR2