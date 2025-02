अयोध्या रेलवे स्टेशन पर साधु ने पीएसी जवान को त्रिशूल से घायल किया हमलावर साधु की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा जिला निवासी सुनील चौधरी में की गई है

PAC jawan was injured by a sadhu in Ayodhya: अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एक साधु ने वहां तैनात पीएसी जवान को त्रिशूल मारकर जख्मी कर दिया। कुंभ के समापन के बाद प्रयागराज से अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं क़ी भीड़ में एक अधेड़ उम्र का साधु हाथ में त्रिशूल लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी हरकतों से यात्रियों को परेशान कर रहा था। इसी बीच, वहां ड्‍यूटी पर तैनात पीएसी के जवान दीपक कुमार ने विनम्रतापूर्वक साधु से शांत रहने व जाने के लिए कहा। इस पर त्रिशूलधारी साधु भड़क उठा।

भागते हुए साधु को दूसरे जवानों ने पकड़ा : साधु पीएसी जवान से विवाद करने लगा। जब जवान दीपक ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो साधु ने दीपक के पेट पर त्रिशूल से हमला कर दिया। दीपक को घायल करने के बाद साधु ट्रेन से भागने लगा, जिसे स्टेशन पर अन्य जवानों ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ लिया और जीआरपी के हवाले कर दिया। साधु को शांति भंग करने की धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए साधु की पहचान सुनील चौधरी पुत्र सीताराम निवासी मदिया चौधरी पारा इंग्लिश बाजार, जिला मालदा पश्चिम बंगाल के रूप की गई है। उधर, घायल पीएसी जवान दीपक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दर्शन नगर ट्रामा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। दीपक पीएसी 8वीं बटालियन, बरेली में तैनात है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala