ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट मैदान पर बैट से पीट-पीटकर हत्या, तीन हिरासत में

Youth killed by beating with bat in Greater Noida: ग्रेटर नोएडा खेल के मैदान में क्रिकेट प्लेयर्स ने एक युवक की बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी और मैदान से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंच गई। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसके आधार पर तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग सहमे हुए है।

मामला नोएडा जिले के सूरजपुर थाना क्षेत्रों का है। इसी क्षेत्र के रहने वाले 32 वर्षीय मनीष सूरजपुर में आरओ प्लांट चलाते थे। मनीष सूरजपुर के क्रिकेट ग्राउंड नजदीक से गुजर रहे थे, वहीं उनके परिचित क्रिकेट खेल रहे थे। मनीष और उनके बीच खेलने को लेकर कुछ विवाद हुआ और इसी के चलते क्रिकेट के बल्ले से पीट-पीटकर मनीष की हत्या कर दी गई।

क्या कहा मृतक के परिजनों ने : मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि क्रिकेट खेलने को लेकर मनीष का विवाद हुआ था, जिसके चलते 5-6 लोगों ने मनीष को बैट से अधमरा कर दिया। मनीष ने बचने के लिए पास के खंडहर की शरण ली, लेकिन वह उसे वहां से खींचकर क्रिकेट मैदान में ले आए और ताबड़तोड़ बल्ले से वार किए। गर्दन की हड्डी समेत तमाम जगहों पर बल्ले बरसाए, जिसके बाद वह उसे वहां छोड़कर भाग गए। परिवार तलाश करते हुए खेल मैदान पर आया तो वहां मनीष कमर के बल पड़ा दिखाई दिया।

तीन आरोपी हिरासत में : नोएडा डीसीपी नोएडा सेंट्रल शक्ति मोहन ने मीडिया को बताया है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस कीम घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए 3 आरोपी हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। सूरजपुर कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala