महाकुंभ से लौट रहे 9 लोगों की दुर्घटनाओं में मौत, मृतकों में 2 इंदौर के, 7 आंध्र प्रदेश के

9 people returning from Maha Kumbh died in road accidents in MP: मध्यप्रदेश के जबलपुर और मैहर जिलों में मंगलवार सुबह दो सड़क दुर्घटनाओं में प्रयागराज में महाकुंभ से लौट रहे 9 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और लोगों से अपील की कि वे ऐसे स्थानों की यात्रा करते समय खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अपने वाहन चालकों को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए पर्याप्त आराम और नींद लेने का मौका दें।

7 लोगों की मौके पर ही मौत : उन्होंने बताया कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मिनी बस के अंदर फंस गए। कलेक्टर और जबलपुर के पुलिस अधीक्षक बाद में दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मिनी बस के पीछे चल रहा एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) भी उसी ट्रक से टकरा गया, लेकिन उसमें सवार लोग सुरक्षित बच गए। ALSO READ: महाकुंभ की ओर जाने वाली सभी सड़कें जाम, काशी और अयोध्या में व्यवस्था चरमराई उन्होंने बताया कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मिनी बस के अंदर फंस गए। कलेक्टर और जबलपुर के पुलिस अधीक्षक बाद में दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मिनी बस के पीछे चल रहा एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) भी उसी ट्रक से टकरा गया, लेकिन उसमें सवार लोग सुरक्षित बच गए।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों को हरसंभव मदद मुहैया कराने और पार्थिव शरीर को आंध्र प्रदेश ले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। नादान देहात थाना प्रभारी केएन बंजारे ने बताया कि मैहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर कंचनपुर गांव के पास सुबह करीब 4 बजे एक अज्ञात वाहन ने एक एसयूवी को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि एसयूवी सवार लोग प्रयागराज में महाकुंभ से इंदौर लौट रहे थे। अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों को अमरपाटन में प्रारंभिक उपचार के बाद सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान मंजू शर्मा (32) और मनोज विश्वकर्मा (42) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि अज्ञात वाहन की पहचान की जा सके। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala