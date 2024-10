झारखंड में भाजपा की पहली सूची में 66 उम्मीदवार, धनवार से बाबूलाल मरांडी, सरायकेला से चंपई सोरेन (संपूर्ण सूची)

66 candidates in BJP first list in Jharkhand: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में इंडिया गठबंधन के मुकाबले बाजी मार ली है। भाजपा ने झारखंड की पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आए पूर्व मुख्‍यमंत्री चंपई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया हैं, जबकि दिग्गज भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को धनवार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।

शिबू सोरेन की बहू को भी टिकट : जामताड़ा से भाजपा ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है। सीता लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हुई थीं। पूर्व मुख्‍यमंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की पत्नी को पार्टी ने पोटका से टिकट दिया है। रांची से सीपी सिंह, बोकारो बिरंची नारायण, बोरियो से लोबिन हेंब्रम को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री मधु कोडा की पत्नी गीता कोडा को जगन्नाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दुमका से सुनील सोरेन चुनाव लड़ेंगे।





भाजपा 68 सीटों पर लड़ेगी चुनाव : भाजपा राज्य की 81 विधानसभा सीट में से 68 पर चुनाव लड़ रही है तथा शेष सीट उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। भाजपा चुनाव में झारखंड से झामुमो-कांग्रेस गठबंधन को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रही है।





