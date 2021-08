Live Updates : भारत में कोरोना के 42,625 नए मामले, 562 की मौत

India reports 42,625 new #COVID19 cases, 36,668 discharges & 562 deaths in last 24 hours as per Union Health Ministry



Total cases: 3,17,69,132

Total discharges: 3,09,33,022

Death toll: 4,25,757

Active cases: 4,10,353



Total Vaccination: 48,52,86,570 (62,53,741 in last 24 hours) pic.twitter.com/eVeNxdlclt