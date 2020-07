कारगिल विजय दिवस के 21 साल : ट्विटर पर दिखा ‘देशप्रेम’, इस तरह किया गया शहीदों को याद

नई दिल्ली। पर देशवासियों ने रविवार को सोशल मीडिया पर सुबह से ही # और # ट्रेंड करने लगा।

उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, आज 'ऑपरेशन विजय' की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य को सादर नमन करता हूं जिसके साहस और वीरता ने कारगिल युद्ध में, राष्ट्र के लिए विजय कीर्ति अर्जित की। #CourageInKargil’

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़ कर वहाँ पुनः तिरंगा लहराया। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, के तहत देश के वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय हासिल की। उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि जिन्होंने हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए अपना जीवन लगा दिया।

