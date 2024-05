आतिशी ने कहा कि नल से पाइप के जरिये कार धोने, पानी टैंक से पानी के बहते रहने और निर्माण तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू पानी के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा।

ये टीम गुरुवार को सुबह आठ बजे से तैनात होंगी और पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाएंगी। टीम निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पानी के अवैध कनेक्शन भी काट देंगी।

Have issued directions to crackdown on wastage of water and illegal water connections. 200 teams of Delhi Jal Board will hit the ground:

1. Fines will be imposed on anyone washing cars with pipes or with overflowing water tanks

2. Illegal water connections at construction sites… pic.twitter.com/2knVoCrtol