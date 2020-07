क्या Social Media से Online Income संभव है?

क्या सोशल मीडिया से रुपए कमाए जा सकते हैं? यदि कमाए जा सकते हैं तो वे कौन से प्लेटफॉर्म हैं और उनसे किस तरह इनकम की जा सकती है। आओ जानते हैं ऐसे ही 5 खास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म।

सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म : फेसबुक, व्हॉट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिनटेरेस्ट, स्नेपचैट, टुम्बलर, ब्लॉग, क्वोरा आदि जैसे तमाम प्लेटफॉर्म वर्तमान में रुपये कमाने का जरिया बन गए हैं। कई लोग इस पर अपना टाइम पास करते हैं और कई लोग इसके माध्यम से इनकम करते हैं।









1. यूट्यूब : यह एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। इस सोशल मीडिया के जरिये लाखों लोग रुपये कमा रहे हैं। इसके लिए आपका एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद आप यूट्यूब पर जाकर अपना एक चैनल बनाकर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ में आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूर्ण करना होंगे तभी आप यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।







2. फेसबुक : इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना एक फेसबुक पेज बनाकर इनकम प्रारंभ कर सकते हैं। इसपर फोटो, ‍वीडियो या अपनी वेबसाइट आदि की लिंक भी एड करके कमा सकते हैं। इसके लिए भी जीमेल अकाउंट की आवश्यकता होती है। फेसबुक पर Buy और Sell का विकल्प भी है। तमाम छोटे-बड़े ऑर्गनाइजेशंस फेसबुक समेत दूसरी नेटवर्किंग साइट्स की मदद से अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं। फेसबुक पर फैन पेज क्रिएट करें। इस पर अच्छा कंटेंट लिखें और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को इससे जोड़ने की कोशिश करें। एक बार आपको अच्छा रिसपॉन्स मिलने लगे तो आप इसी फैन पेज के टॉपिक से संबंधित वेबसाइट बनाकर उस पर एड से पैसा कमा सकते हैं। यही नहीं आप अपने फैन पेज पर पोस्ट भी बेच सकते हैं।







3. इंस्टाग्राम : फेसबुक की तरह ही इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टीव यूजर्स होने के कारण आपको कस्टमर ढूढ़ने की जरुरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने इंटरेस्ट से जुड़ी हुई एक अच्छा और इंटरेस्टिंग पेज बनाना है और उसपे काम करते जाना है। फेसबुक की ही तरह आप Post sponsored content, Become an affiliate marketer, Sell your own products और Sell Your Photo से पैसे कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम शॉपिंग स्टोर एक बेहतर विकल्प है।







4. क्वोरा : यह प्रश्न और उत्तर की एक वेबसाइट है। लोग इसमें प्रश्न पूछते हैं और जवाब देते हैं। आप क्वोरा के पार्टन प्रोग्राम (Quora Partner Program) से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वीडियो के लिए अधिक व्यूव प्राप्त करने के लिए Quora का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को लोकप्रिय बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट का भी इस पर प्रमोशन करके अधिक पाठक प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फेसबुक पर अकाउंट बनाने के बाद तथा कुछ कंडीशंस पूरी करने के बाद absence के लिए अप्लाई करके पैसे कमा सकते है वैसे ही quora ने भी एक Quora Partner Program (QPP) की शुरुआत की है। जिसमे हम Quora पर अकाउंट बनाने के बाद कुछ कंडीशंस पूरी करने के बाद खुद क्वोरा हमें अपने पार्टनर प्रोग्राम में invite करता है।जिनकी वेबसाइट है या जो अच्छे जानकार हैं उनके लिए ये वेबसाइट बहुत ही उपयोगी है।









5. ब्लॉग : यदि आप लिखना का शौक रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो भी अपना ब्लॉग बनाकर उस पर अपने लेखन या बेहतरीन जानकारी से अपने फॉलोअर बढ़ाकर गुगल के absence प्रोग्राम से जुड़कर रुपया कमा सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है उन लोगों के लिए जो फेसबुक या यूट्यूब से रुपया कमाना कठिन समझते हैं।