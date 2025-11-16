रविवार, 16 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. Psychiatrist doctor attacks Christmas market in Germany
Written By Author राम यादव
Last Modified: रविवार, 16 नवंबर 2025 (19:02 IST)

आतंकवादी डॉक्टर का भारत जैसा ही एक जर्मन उदाहरण

Psychiatrist doctor attacks Christmas market in Germany
भारत में लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन-रक्षक डॉक्टर जीवन-भक्षक कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं हुआ है। ठीक इस समय जर्मनी में एक ऐसे ही मुकदमे की सुनवाई चल रही है। दिसंबर, 2014 के क्रिसमस त्योहार वाले दिनों में (इस समय दिल्ली जैसा ही एक वीभत्स आतंकवादी हत्याकांड) पूर्वी जर्मनी के माग्डेबुर्ग शहर में हो चुका है। वहां एक मुस्लिम मनोचिकित्‍सक डॉक्टर ने किसी विस्फोट के बदले क्रिसमस बाज़ार की भीड़ पर एक भारी-भरकम कार चढ़ाकर 5 प्राणों की बलि ले ली और 300 से भी अधिक लोगों को घायल कर दिया।

हमले वाले दिन वह बर्फ की तरह ठंडा था : इस आतंकवादी हत्याकांड की ठीक इन्हीं दिनों अदालती सुनवाई चल रही है। अभियुक्त तालेब ए. ने माग्डेबुर्ग में हुए अपने हमले का पहली बार विस्तृत विवरण दिया है। उसने अदालत को बताया कि हमले वाले दिन वह बर्फ की तरह ठंडा था। उसे पीड़ितों पर ज़रा भी दया नहीं आई।

2024 के दिसंबर में माग्डेबुर्ग के क्रिसमस बाज़ार पर हुए अपने हमले के बारे में पहले दिन तीन घंटे तक बोलते हुए तालेब ए. ने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया, बल्कि कई चौंकाने वाले विवरण भी दिए। कहा, हमले वाले दिन वह बर्फ की तरह ठंडा था...। आखिरी सेकंड में लगा कि मेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। उसने मान लिया था कि पुलिस उसे गोली मार देगी।

माग्डेबुर्ग की क्षेत्रीय अदालत से उसने कहा, फिर तो मैंने बस (कार की) गति खूब बढ़ा दी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने अपनी कार क्रिसमस बाज़ार की जनता पर चढ़ा दी। कोई पश्चाताप नहीं: तालेब ए. ने कथित तौर पर लंबे समय से इस हमले की योजना बना रखी थी।

20 दिसंबर, 2024 के दिन, उस समय 50 वर्षीय इस अरबी मनोचिकित्सक ने माग्डेबुर्ग के क्रिसमस बाज़ार में लोगों की भीड़ पर किराए पर ली गई 340 हॉर्स पावर की भारी-भरकम कार दौड़ा दी। लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, उसकी यह कार एक मिनट और चार सेकंड तक चली।

अभियोग पत्र में कहा गया है कि अपनी कार से कुचलकर उसने एक नौ वर्षीय लड़के और 45 से 75 वर्ष की आयु की पांच महिलाओं की हत्या कर दी। 309 लोग घायल हुए। 29 अन्य लोग शारीरिक रूप से घायल नहीं हुए, हालांकि अभियोजन पक्ष उन्हें भी हत्या के प्रयास का शिकार मानता है। जांच के अनुसार, तालेब ए. ने कई हफ़्तों तक हमले की योजना बनाई और उसकी तैयारी की थी।

जैसे क्रिसमस बाज़ार में बस टहल रहा हो : तालेब ए. ने माग्डेबुर्ग के क्षेत्रीय न्यायालय में बताया कि कैसे उस जानलेवा हमले के दौरान उसने स्टीयरिंग व्हील दाईं ओर मोड़ा और उसकी कार क्रिसमस बाज़ार में घुस गई। उसे तो वास्तव में सबकुछ बहुत ही धीमा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह क्रिसमस बाज़ार में बस टहल रहा हो, उसे ऐसा बिलकुल नहीं लगा कि वह कोई कार चला रहा है- मुझे कोई चोट भी नहीं लगी।

क्रिसमस बाज़ार से कार बाहर निकलने पर ही उसे आभास हुआ कि इस बारे में तो उसने कुछ सोचा ही नहीं है कि अब वह आगे कहां जाएगा! विंडशील्ड के पार, उसे सामने केवल धुंधली-सी ललछौंही तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। उसके कहने के अनुसार, तभी उसे एहसास हुआ कि विंडशील्ड पर ख़ून के बहुत सारे छींटे हैं, शायद लोग घायल हुए हैं। किंतु उसे न तो ज़रा-सी भी दया आई और न कोई अफ़सोस हुआ- अब वह बस जमकर हमला करना चाहता था।

सवालों से बचता रहा : तालेब ए. पीठासीन न्यायाधीश के इस सवाल से बचता रहा कि क्या उसने सोचा था कि उसके कृत्यों से निर्दोष लोग घायल हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि एक डॉक्टर, जो लोगों की मदद किया करता था, वह 180 डिग्री भला घूम कैसे गया?

तालेब ए. जर्मनी में मनोरोग के एक अस्पताल में मनोचिकित्सक के रूप में मानसिक रूप से बीमार अपराधियों का इलाज किया करता था। इसकी याद दिलाने पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसके कारनामे से प्रभावित जो लोग मुकदमे की सुनवाई के समय अदालत में उपस्थित थे, वे उसकी चुप्पी पर स्तब्ध रह गए। उनमें से कइयों को अपना आक्रोश दबाए रखने में भारी कठिनाई हो रही थी। सुनवाई में 180 वादी-सहवादी भाग ले रहे हैं।

भूख हड़ताल की घोषणा : तालेब ए. ने कोई उत्तर देने के बदले भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। सऊदी अरब से कई वर्ष पूर्व जर्मनी में आकर रह रहे इस 51 वर्षीय मनोचिकित्सक ने जर्मन अधिकारियों के साथ अपने विवादों और सऊदी महिलाओं की समस्याओं के प्रति उनकी समझ और उनके समर्थन की कमी को अपने घातक अभियान का कारण बताया।

उसने कहा कि वह तो जर्मनी में सऊदी अरब की महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाना और दूसरों को चेतावनी देना चाहता था। इन महिलाओं ने आपराधिक आरोप दायर किए थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तालेब ए. ने मान लिया था कि मेरे सामने केवल दो ही विकल्प थे, या तो मैं जर्मनी छोड़ दूं या हमला कर दूं।

मुकदमे के पहले दिन की तरह वह दूसरे-तीसरे दिन भी अपनी गवाही के दौरान विषय से भटक गया। उसने अदालती सुनवाई का इस्तेमाल आत्म-प्रचार के लिए करने की कोशिश की। जर्मन पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर मामलों को छिपाने और सऊदी महिलाओं के प्रति समर्थन की कमी की निंदा करने लगा।

न्यायाधीश ने फटकार लगाई : न्यायाधीश ने तालेब ए. को बार-बार फटकार लगाई। अदालत शुरू-शुरू में उसकी इस घोषणा से अप्रभावित दिखी कि वह फिर से भूख हड़ताल करेगा। न्यायाधीश ने ज़ोर देकर कहा, आप भूख या प्यास की हड़ताल करके मुकदमे में देरी या बाधा नहीं डाल सकते।

अभियोग- पत्र निमानुसार क्योंकि पढ़ा जा चुका है और तालेब ए. को गवाही देने का अवसर मिल चुका है, इसलिए मुकदमा उसके बिना भी जारी रह सकता है। सुनवाई सुन रहे लोगों के बीच हर बार यह बहस होती सुनी गई कि जब सुनो तब इस्लाम-भक्त ही आतंकवादी क्यों सिद्ध होते हैं?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डायबिटीज और वेट लॉस में फायदेमंद है माइक्रोवेव किया हुआ छिलके वाला आलू, जानिए क्यों?

डायबिटीज और वेट लॉस में फायदेमंद है माइक्रोवेव किया हुआ छिलके वाला आलू, जानिए क्यों?microwave potato benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी खाना खाना हर किसी की प्राथमिकता बन चुका है। लेकिन जब बात आलू जैसे कॉमन सब्जी की होती है, तो हम अक्सर इसे ‘अनहेल्दी’ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आलू को कैसे पकाने और खाने का तरीका उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी तरह बदल सकता है?

सफेद चीनी छोड़ने के 6 जबरदस्त फायदे, सेहत से जुड़ी हर परेशानी हो सकती है दूर

सफेद चीनी छोड़ने के 6 जबरदस्त फायदे, सेहत से जुड़ी हर परेशानी हो सकती है दूरwhite sugar khane ke nuksan: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्वाद और सुविधा के चक्कर में हम अक्सर सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर मीठे के मामले में, सफेद चीनी यानी रिफाइन्ड शुगर हमारी थाली में सबसे आम लेकिन सबसे हानिकारक चीज़ों में से एक बन चुकी है।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सच

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सचdo hot drinks increase cancer risk: हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत एक गरम चाय, कॉफी या सूप से करना पसंद करते हैं। किसी को सुबह की चाय के बिना ताजगी नहीं मिलती, तो किसी को काम के बीच कॉफी का कप चाहिए ही होता है। ?

इस आदत से इंसानी दिमाग हो जाता है समय से पहले बूढ़ा, छोटी उम्र में बढ़ जाता है बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतरा

इस आदत से इंसानी दिमाग हो जाता है समय से पहले बूढ़ा, छोटी उम्र में बढ़ जाता है बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतराSleep disorder effect on brain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, नींद अक्सर हमारी प्राथमिकता सूची से बाहर हो जाती है। हम सोचते हैं कि काम या मनोरंजन के लिए नींद को कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक शोध कुछ और ही बताते हैं। यह आदत न केवल आपको थका हुआ महसूस कराती है, बल्कि आपके मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से समय से पहले बूढ़ा बना सकती है, जिससे कम उम्र में ही बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

और भी वीडियो देखें

Birsa Munda Jayanti: झारखंड के नायक बिरसा मुंडा की जयंती, जानें इतिहास और 10 रोचक तथ्य

Birsa Munda Jayanti: झारखंड के नायक बिरसा मुंडा की जयंती, जानें इतिहास और 10 रोचक तथ्यBirsa Munda Legacy: भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी गौरव का पर्याय है। 19वीं शताब्दी के अंत में, जब ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ता और स्थानीय जमींदारों के शोषण ने मुंडा जनजाति के पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया था, तब धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध इस युवा नायक ने उलगुलान नामक एक भीषण विद्रोह का नेतृत्व किया।

बाल दिवस पर कविता: सृष्टि का संगीत हैं बच्चे

बाल दिवस पर कविता: सृष्टि का संगीत हैं बच्चेप्यारे बच्चो तुम धरती पर उतरी वह रोशनी हो जो घर के हर अंधेरे को छूते ही उजाला कर देती है। तुम्हारी हंसी में सरगम की पहली धुन बसती है और तुम्हारी आंखों में आकाश का सबसे भरोसेमंद नीला रंग। तुम दौड़ते हो तो हवा में नई आशाएं भर जाती हैं, तुम गिरते हो तो दुनिया को गिरने से बचाने का पहला साहस मिलता है।

Childrens Day 2025 speech: 14 नवंबर, नेहरू जयंती और बाल दिवस के लिए बेस्ट हैं ये 9 स्पीच आइडियाज

Childrens Day 2025 speech: 14 नवंबर, नेहरू जयंती और बाल दिवस के लिए बेस्ट हैं ये 9 स्पीच आइडियाजBal Diwas Speech Ideas: भारत में हर साल 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। बच्चों के प्रति उनके असीम प्रेम और लगाव के कारण ही उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में समर्पित किया गया है। यहां पढ़ें नेहरू जयंती और बाल दिवस के लिए भाषण देने के 9 बेहतरीन आइडियाज...

Childrens Day 2025: 14 नवंबर: बाल दिवस पर जानें, 2 मिनट का छोटा और सरल भाषण

Childrens Day 2025: 14 नवंबर: बाल दिवस पर जानें, 2 मिनट का छोटा और सरल भाषणSpeech for School Children on Pandit Jawaharlal Nehrus Birth Anniversary: आज, 14 नवंबर का दिन, भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चे इतना प्यार करते थे कि वे उन्हें 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे।

Nehru Jayanti 2025: जयंती विशेष: पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी 11 रोचक जानकारियां

Nehru Jayanti 2025: जयंती विशेष: पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी 11 रोचक जानकारियांPandit Jawaharlal Nehru Jayanti 2025: पंडित नेहरू के जीवन से हमें न केवल राजनीतिक दृष्टि से, बल्कि मानवता, शिक्षा, विज्ञान, और बच्चों के कल्याण के लिए भी प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान, प्रेम, और मानवता के आदर्शों को हमेशा बनाए रखना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और मजबूत समाज की नींव रख सकें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com