5,000mAh बैटरी और MediaTek Helio A22 के साथ लॉन्च हुआ Redmi A1+ : 7000 से कम कीमत में मिलेंगे धांसू फीचर्स

Xiaomi ने Redmi A1+ को भारत में लॉन्च कर दिया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे एक शानदार स्मार्टफोन माना जा रहा है। स्मार्टफोन की कीमत भी देखी जाए तो इसके 2GB RAM + 32GB स्टोरेज वाले बैस मॉडल की कीमत करीब 6,999 रुपए हैं। 3GB + 32GB वर्जन के लिए आपको 7,999 रुपए चुकाने होंगे।स्मार्टफोन Black, Light Blue, and Light Green रंगों में मिलेगा। Mi.com, Mi होम स्टोर्स के अलावा स्मार्टफनो फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगा।इसके फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में6.5 इंच की HD+ (1,600x700 pixels) डिस्प्ले with 120Hz टच sampling rate के साथ दी गई है। Redmi A1+ एंड्राइड 12 पर रन करता है। स्मार्टफोन में octa-core MediaTek Helio A22 SoC 3GB of LPDDR4X RAM and IMG PowerVR GPU के साथ है।स्मार्टफोन के कैमरे के बात की जाए तो इसमें ड्‍यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें 8 megapixel प्राइमरी सेंसर सेटअप है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है।Redmi A1+ में 5,000mAh की बैटरी 10W की चार्जिंग के साथ लगी हुई है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 30 दिनों तक स्टैंडबाय पर काम सकती है, वहीं 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम भी दे सकती है।4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ A-GPS, Glonass, Beidou और 3.5mm ऑडियो जैक स्मार्टफोन में दिया गया है। Edited by Sudhir Sharma