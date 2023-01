Oppo A78 5G हुआ लॉन्च, 5,000mAh और 50MP कैमरे के साथ 19000 से कम कीमत में मिलेंगे ये फीचर्स

Oppo ने अपना स्मार्टफोन Oppo A78 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात की जाए तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत 18,999 रुपए है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन में ड्‍युल कैमरा सेटअप दिया गया है।

स्मार्टफोन 18 जनवरी से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइटऔर अमेजन इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन के साथ ग्राहकों को कई ऑफर्स भी दिए जाएंगे। इसमें संबंधित बैंकों से खरीदी करने पर 10 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा। Oppo A78 5G में 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है।



कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन में 50MP प्राइमरी कैमरा a f/1.8 aperture के साथ और 2MP मेगापिक्सल का कैमरा वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है। 8MP कैमरा sensor inside the वॉटर ड्रॉप नॉच के लिए दिया गया है। स्मार्टफोन Android 13 based ColorOS 13 out of the box पर रन करता है।

बैटरी की बात की जाए तो स्मार्टफोन में 33W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। स्मार्टफोन में fingerprint sensor भी दिया गया है।