क्या भविष्य में पानी के अंदर भी काम करेंगे Apple iPhone? जानिए क्या है कंपनी का 'मास्टर प्लान'

टेक जाइंट एप्पल हर फोन में कुछ नए इनोवेटिव तत्व जोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। हाल ही में खबर आई है कि US के Patent and Trademark Office ने Apple को एक और खास Patent दे दिया है। इस पेटेंट का नाम Modifying functionality of an electronic device during a moisture exposure event' है, जो आईफोन यूजर्स को भारी बरसात में भी टाइपिंग करने और फोन चलाने की सुविधा प्रदान करेगा।