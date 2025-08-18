अब राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, पत्नी-बच्चे लापता, खौफ में लोग

देश में नीले ड्रम के खौफ की कहानी थमती नजर नहीं आ रही है। अब राजस्थान के अलवर जिले में मकान की छत पर रखे नीले ड्रम एक युवक का शव मिला है। घटना के बाद से युवक की पत्नी और बच्चे लापता है। बता दें कि इसके पहले मेरठ में नीले ड्रम में पति का शव बरामद हुआ था। जिसमें आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी।





नया मामला राजस्थान के खैरथल-तिजारा का है। जहां रविवार को मकान की छत पर रखे नीले प्लास्टिक ड्रम से 35 वर्षीय युवक हंसराम का शव बरामद हुआ। ड्रम के मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना ने लोगों को मेरठ के नीले ड्रम वाले कांड की याद दिला दी। जिसमें पत्नी ने अपने पति की हत्या कर उसका शव नीले ड्रम में भर दिया था।





हंसराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शहाजहांपुर का रहने वाला था। जो कि पिछले 6 महीने से अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। वह स्थानीय किराना दुकान पर काम करता था। शनिवार की रात को मकान मालकिन ने घर का दरवाजा खुला देखा और अंदर जाकर छत पर रखे ड्रम से तेज बदबू आ रही थी। जब शक हुआ तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला, तो उसमें शव नमक में दबा हुआ मिला।





इस मामले की शुरुआती जांच करने के दौरान ये आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव के ऊपर नमक डालकर बंद किया गया, ताकि उसके सड़ने पर निकलनी वाली बदबू किसी तरह बाहर न फैले और शव को लंबे समय तक छुपाया जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चे घर से गायब हैं। अब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और मामले को हत्या की दिशा में जांच रही है। थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि जल्द ही आरोपियों का सुराग लगा लिया जाएगा।





अब तक इस मामले में जो भी जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हंसराम की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई और शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया था। घटना के बाद मृतक की पत्नी और तीन बच्चे लापता हैं, वहीं मकान मालिक का बेटा भी घर से गायब बताया जा रहा है। मकान मालिक की पत्नी को जब ड्रम से बदबू आई, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच जारी है।

Edited By: Navin Rangiyal