टेक वर्ल्ड में इन दिनों Nothing Phone 1 की खूब चर्चा हो रही हैं। इसके पहले भारत में ना किसी ने इस कंपनी का नाम सुना था और ना ही इसके किसी स्मार्टफोन का। लेकिन, जैसे ही इसके Specifications और First Look जारी हुए, वैसे ही पूरी दुनिया में लोग इसे खरीदने की बातें करने लगे। हाल ही इसका संभावित प्राइस भी कंपनी द्वारा जारी किया गया है, जिसने लोगों की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं Nothing Phone 1 के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं।





दोस्तों, Nothing एक लंदन बेस्ड कंपनी है जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। संभवतः इसी महीने ये कंपनी Nothing Phone 1 नाम से अपना पहला स्मार्टफोन रिलीज करने जा रही है, जिसके फीचर्स ने हलचल मचा दी है। इसकी खबरें आने के बाद शुरुआत में तो लोगों ने सोचा कि Nothing Phone 1 कल्पना मात्र है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यूट्यूब पर इस फोन के Specifications लीक होने लगे। 4 जुलाई 2022 को फ्लिपकार्ट पर 2 हजार रुपए में इस फोन के प्री-आर्डर पास भी बिकने लगे। इसी महीने की 12 तारीख को सभी भारतीय यूजर्स फ्लिपकार्ट पर जाकर इस फोन को खरीद पाएंगे।





संक्षेप में:







डिस्प्ले - 6.55 इंच



कैमरा - बैक कैमरा (50MP+16MP), फ्रंट कैमरा (16MP)

स्टोरेज - 8GB RAM + 128GB इंटरनल स्टोरेज



बैटरी - 4500 mAH

सॉफ्टवेयर वर्जन - एंड्राइड 12

रिलीज डेट - 12 जुलाई 2022

प्राइस - 24,999 (संभावित)

Nothing Phone 1 Specifications:

किसी भी फोन की सबसे जरूरी फीचर होता है उसका प्रोसेसर। Nothing Phone 1 के साथ आपको मिलने वाला है Snapdragon 778G+ जो कि आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, बिना आपके फोन को हैंग किए। डिजाइन की बात करें तो फोन का बैक साइड ट्रांसपेरेंट होने वाला है। इसका ग्लास बैक और एल्युमीनियम फ्रेम इसे बड़ा ही प्रीमियम लुक देगा। इस फोन को आप ब्लैक और वाइट दो कलर वैरिएंट में खरीद सकते हैं। एक शानदार पैटर्न में इसके बैक साइड पर आपको लाइट्स देखने को मिलेगी, जो पहले किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन के साथ नहीं आई।





डिस्प्ले की बात करें तो Nothing Phone 1 के साथ आप पाएंगे 6.55 इंच का OLED स्क्रीन, 120hz के रिफ्रेश रेट के साथ। इस फोन के साथ आपको दो स्टोरेज वैवैरिएंट मिलेंगे - (6GB+128GB) और (12GB+256GB). जो कैमरा इस फोन के साथ मिलने वाला है, उसने कई लोगों को अपनी ओर खींचा है। क्योकि इसका बैक कैमरा ड्यूल सेटअप के साथ आने वाला है, जिसमें 50MP के प्राइमरी कैमरा के साथ आपको मिलेगा 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। वहीं 12MP का पंच होल स्टाइल सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा।





Nothing Phone 1 के साथ आपको 4500 mAH की बैटरी मिलेगी, जिसे चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा 45W का फास्ट चार्जर। इस फोन की सबसे खास बात इसका अनोखा स्टाइल है, जो इसके पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले कुछ महीनों से किसी भी कंपनी के फोन की डिजाइन में कुछ नया या 'Out of the Box' देखने को नहीं मिला।







इस फोन की लाइट बड़ी ही अमेजिंग दिखाई दे रही है, जो नोटिफिकेशन आने पर चालू होगी और बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर का भी काम करेगी। इसमें वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी है, जिसकी मदद से आप फोन के बैक साइड पर रखकर Nothing के ear1 इयरबड्स को चार्ज कर पाएंगे।

Nothing Phone (1) built-in ringtones with matching light patterns, is the most anticipated upcoming Smartphone, creative innovation. pic.twitter.com/NM3S7RjD7c — Atheist in a State - ملحد في دولة (@Atheist_fidawla) June 28, 2022

खरीदे या ना खरीदें?

भारत में बिकने वाला फोन मेड इन इंडिया होगा, जिसकी कीमत 25-30 हजार के बीच हो सकती है। कुछ बिल्कुल नया और ट्रेंडी पसंद करने वाले लोगों को ये फोन जरूर खरीदना चाहिए। Specifications के हिसाब से इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है। फ्लिपकार्ट पर 12 जुलाई से इस फोन की सेल शुरू हो जाएगी, आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से ही इसका प्री-आर्डर पास खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 2000 रुपए है।