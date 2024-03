क्या iPhone SE4 होगा अब तक सबसे सस्ता आईफोन, फीचर्स को लेकर बड़े खुलासे

Indian economy is expected to grow at the rate of 8 percent: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम (Krishnamurthy Venkata Subramaniam) ने नई दिल्ली में कहा कि अगर देश पिछले 10 वर्षों में लागू की गई अच्छी नीतियों को दोगुना कर सके और सुधारों में तेजी लाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) 2047 तक 8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले डेढ़ साल में सबसे तेज गति से बढ़ी है।