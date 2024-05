शिशु के लिए जरूरी है Tummy Time, जानें इसे कराने के 3 आसान तरीके

प्रेगनेंसी के एकदम शुरुआती लक्षण (Early Sign Of Pregnancy In Hindi) मां बनना हर औरत का सपना होते है। अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रही हिं तो आपको अपनी प्रेग्‍नेंसी पता करने के लिए रिलेशन बनाने के बाद 1 महीने तक या पीरिअड्स मिस होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बल्कि आपको 3 से 4 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंट हैं या नहीं। आज हम आपको प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण (Sign of Pregnancy in hindi) बता रहे हैं जो कंसीव करने के 3-4 दिनों बाद ही दिख जाते हैं।