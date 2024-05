अगर बच्चों में मोटापा बढ़ा तो बढ़ जाता है इन क्रोनिक डिसीज़ का खतरा

अगर बच्चों में मोटापा बढ़ा तो बढ़ जाता है इन क्रोनिक डिसीज़ का खतरा जानें बच्चों में मोटापा रोकने के उपाय

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों में मोटापा अब एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। बच्चों में मोटापे के बढ़ने की वजह से कई गम्भीर बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है।(Causes of rising childhood obesity in India)लांसेट (The Lancent) जर्नल की प्रकशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार,साल 2022 में भारत में 5-19 साल की उम्र के लगभग 1.25 करोड़ बच्चे मोटापे की चपेट में आए। साल 2022 में बच्चों में मोटापे की दर 4 गुना तक बढ़ चुकी है।(Reasons of increasing obesity problem in children)बच्चों में मोटापा बढ़ने का एक बड़ा कारण (causes of weight gain in kids) बच्चों की लाइफस्टाइल में हो रहे बदलाव हैं। बच्चों की डाइट में अनहेल्दी फूड्स शामिल होना, शारीरिक रूप से सक्रिय न होना, लम्बे समय तक टीवी और मोबाइल देखने की आदत आदि कारणों की वजह से मोटापा बढ़ सकता है।मोटापा केवल बच्चों की फिजिकल हेल्थ पर ही असर नहीं डालता। अधिक वजन की वजह से बच्चों में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का रिस्क (risk of mental disorders) भी बढ़ जाता है। साथ ही ग्लूकोज इंटॉलरेंस (glucose intolerance) और रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स (respiratory problems) का खतरा भी अधिक होता है।मोटापे के कारण बच्चों को साइकोसोशल चुनौतियों से भी जूझना पड़ सकता है। मोटापे के कारण आत्मविश्वास की कमी, डिप्रेशन और लोगों से मिलने-जुलने से कतराने जैसी आदतें देखी जा सकती है। इसके अलावा बचपन में मोटापे का शिकार बच्चों में बड़े होने के बाद इन बीमारियों का रिस्क भी अधिक होता है-मोटापे से बचाने के लिए बच्चों को अनहेल्दी पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खिलाना बंद करें। पैकेटबंद चिप्स, बिस्किट्स और स्नैक्स में मौजूद ट्रांस्फैट मोटापा बढाता है।बच्चों को सीजनल फ्रूट्स, सब्जियां, साबुत अनाज और घर का बना पौष्टिक और ताज़ा खाना खिलाएं।बच्चों को घर के बाहर जाकर खेलने-कूदने के लिए मोटिवेट करें। उन्हें फिजिकली एक्टिव रहने में मदद करें। फिजिकली एक्टिव बच्चों में फैट डिपोजिट नहीं होता।बच्चों में मोबाइल फोन, टीवी और गैजेट्स देखने की आदत उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। इससे मोटापे का खतरा भी बढ़ता है। इसीलिए अपने बच्चों को टीवी और फोन लिमिट में देखने दें।बच्चों की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए नींद की भी जरूरत होती है। बच्चों को रोजाना 7-8 घंटे सोने चाहिए। गहरी नींद से होर्मोन्स संतुलित रहते हैं।