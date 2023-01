Makar Sankranti 2023 : मकर संक्रांति के दिन न करें ये 10 कार्य, वर्ना पछताएंगे

धार्मिक ग्रंथों में मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2023) बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और इस कारण वातावरण में सकारात्मक तरंगों का संचार होता है। संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। > > यह दिन दान-पुण्य के कार्य करने तथा नया कार्य प्रारंभ करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तिल-गुड़ खाने और प्रसाद के रूप में इसे बांटने तथा तिल-गुड़ का दान करने से कई गुना फल मिलता है। आइए यहां जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन-कौनसे 10 काम नहीं करना चाहिए। यहां पढ़ें...

मकर संक्रांति पर कार्य न करें : Do Not Do These Thinhgs On Makar Sankranti

1. फसल या वृक्ष काटना।

2. अपशब्द या कटु वचन बोलना।

3. पुण्यकाल में दंत मंजन करना।

4. बाल न कटवाना।

5. गाय या भैंस का दूध निकालना।

6. तामसिक भोजन करना, जैसे- प्याज, लहसुन, मांस, बैंगन, कटहल या मसालेदार भोजन।

7. शराब, सिगरेट, गुटका या किसी भी प्रकार का नशा करना।

8. इस दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए।

9. ईश्‍वर या देवी देवताओं की निंदा करना।

10. सहवास करना।



