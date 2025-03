Maharashtra : औरंगजेब कब्र विवाद के बीच नागपुर में क्यों भड़की हिंसा, अफवाह के बाद पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस ने छोड़े आंसूगैस के गोले, लाठीचार्ज

औरंगजेब कब्र विवाद के बीच महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में 2 गुटों के बीच हिंसा भड़क गई। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब का पुतला फूंका था, इसके बाद हिंसा भड़क गई। दो पक्षों में पथराव हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक नागपुर में दो गुटों की हिंसा के बाद 17 लोग हिरासत में लिए गए। साइबर पुलिस अफवाह रोकने की कोशिश कर रही है। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाये जाने की अफवाह के बाद यह हिंसा फैली।





केंद्रीय नितिन गडकरी ने कहा कि अफवाह की वजह से तनाव फैला। पुलिस ने बताया कि उपद्रव को भांपते हुए पुलिस ने गश्त तेज की और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया। एक अधिकारी ने बताया कि चिटनिस पार्क और महल इलाकों में पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एक अधिकारी ने बताया कि अन्य इलाकों में भी हिंसा की सूचना है।





सीएम ने की शांति की अपील

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने नागरिकों से इस स्थिति में प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं और नागरिकों को उनका सहयोग करना चाहिए। नागपुर एक शांतिपूर्ण शहर है और एक-दूसरे के सुख-दुख को साझा करता है। नागपुर की स्थायी परंपरा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपील की है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें।

#WATCH | Maharashtra: Efforts underway to douse fire in vehicles that have been torched in Mahal area of ​​Nagpur.