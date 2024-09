कौन हैं अनुराग जैन, जो होंगे मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव

Anurag Jain will be Chief Secretary of Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और 1989 बैच के आईएएस अनुराग जैन राज्य के अगले मुख्य सचिव होंगे। वे वीरा राणा का स्थान लेंगे। बताया जा रहा है कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वीरा राणा का कार्यकाल आज यानी 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्हें 6 माह का एक्सटेंशन मिला था।

जैन मध्य प्रदेश के 35 वें चीफ सेक्रेटरी होंगे। वर्तमान में उनकी सेवाएं केन्द्र सरकार के पास थीं। वे कई जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं। वे पीएमओ में भी जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्हें 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला था। जैन को मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पसंदीदा अधिकारी माना जाता है। कुछ समय सीएम यादव ने दिल्ली में उनसे मुलाकात भी की थी।

अनुराग जैन दो बार पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिव भी रह चुके हैं। उन्हें वित्त प्रबंधन का विशेषज्ञ भी माना जाता है। 2019 में कमलनाथ सरकार में भी उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 30 मई 2020 से वे केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala