MP : युवक को पुलिस थाने की खिड़की से बांधा, वीडियो हुआ वायरल, एसआई सस्‍पैंड

Video of youth being tied to window in police station goes viral : मध्यप्रदेश के बैतूल में एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति को खिड़की से बांधे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो में मुलताई पुलिस थाने में चाय बेचने वाले एक व्यक्ति को खिड़की की ग्रिल से बांधकर उसकी गर्दन और हाथों के बीच डंडा बांधा गया देखा जा सकता है।

पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक वीडियो में मुलताई पुलिस थाने में चाय बेचने वाले एक व्यक्ति को खिड़की की ग्रिल से बांधकर उसकी गर्दन और हाथों के बीच डंडा बांधा गया देखा जा सकता है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) निश्चल झारिया ने कहा कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी उपनिरीक्षक सुनील सरेयाम को निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित अजय फरकड़े ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से शिकायत की।

फरकड़े ने बताया कि वह मुलताई बस स्टैंड पर चाय और नाश्ते की दुकान चलाता है और पुलिस ने उसे 18 सितंबर की रात को हिरासत में ले लिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे खिड़की की ग्रिल से बांध दिया और नशीले पदार्थ बेचने के संदेह में उसकी पिटाई की और उसकी बेगुनाही की दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour