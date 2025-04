मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 मई से 31 मई तक होंगे ट्रांसफर,पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी

Pakistan in fear of war after Pahalgam Terrorist attack: पहलगाम हमले के बाद भारत के रुख से पाकिस्तान बुरी तरह दहशत में है। इस हमले के बाद जिस तरह घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उससे इस बात आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं भारत और पाकिस्तान जंग के मैदान में आमने-सामने नहीं हो जाएं।