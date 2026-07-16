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  4. Narottam Mishra warning to the Datia SP.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (18:44 IST)

दतिया उपचुनाव में समर्थकों से बोले नरोत्तम मिश्रा, किसी की हिम्मत नहीं मेरे कार्यकर्ता का नुकसान करें दें?

आशुतोष की हिम्मत नहीं कि वह मेरा टिकट काट दें: नरोत्तम मिश्रा

Datia by-election
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (18:50 IST)
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दतिया विधाानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के जबरदस्त बवाल और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई का मामला गुरुवार को फिर गर्मा गया। दतिया भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए  नरोत्तम मिश्रा ने मंच से ही पुलिस की कार्रवाई  को लेकर एसपी के चेतावनी दे डाली। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच से नरोत्तम मिश्रा ने दतिया एसपी को कोट करते हुए कहा कि एसपी साहब, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे कार्यकर्ताओं का नुकसान कर दे. मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं।
 
दतिया के पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह जो माइक से सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसे पुलिस वाले ध्यान से सुनें और खासकर एसपी साहब सुनें। मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूँ, मैं सब याद रखता हूं। अपने भाषण में पूर्व मंत्री ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि चक्काजाम खुलवाना पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन आंसू गैस के गोले कार्यालय पर क्यों दागे गए? उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या कार्यालय की बिल्डिंग को सड़क पर रख दिया गया था? मिश्रा ने चेतावनी भरे लहजे में स्पष्ट किया कि वे इस पूरे घटनाक्रम को भूले नहीं हैं और 3 तारीख के  बाद  इसका हिसाब रखा जाएगा। वहीं अपने समर्थकों पर दर्ज एफआईआर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोई कार्यकर्ता जेल नहीं जाएगा। अगर जेल जाना होगा तो खुद नरोत्तम मिश्रा जेल जाएगा।  
 
पार्टी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने  कहा आशुतोष तिवारी में उनका टिकट काटने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि  लोग कहने लगे कि आशुतोष ने टिकट काट दिया। उनकी क्षमता है टिकट काटने की? टिकट काटने वाले कोई और है, वहां हमें बात करनी है, हम करेंगे। उस दिन आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर मैं भी भावुक हो गया था। कुछ लोग कह रहे है कि भाजपा से बदला लेना है, अरे भाई. बदला भाजपा से नहीं कांग्रेस से लेना है। हर हाल में आशुतोष तिवारी को जितान है।
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भोपाल ब्यूरो
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