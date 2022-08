धार में बने कारम बांध पर संकट अभी भी बरकरार, CM शिवराज ने लोगों से की बड़ी अपील

धार। Dam News: जिले में कोठीदा गांव में कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध के फूटने का खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि 18 गांव पहले से खाली करवा लिए थे। इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिनमें पानी के बहाव का विकराल रूप दिखाई दे रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह पानी नहर से निकला है और इसमें 2 गांव चपेट में आ गए हैं। ने कहा कि में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और खरगोन जिले के प्रभावित गांव के सभी बहनों और भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूं "कृपया कर कोई गांव में न आए अपने आप को सुरक्षित रखें इस समय गांव में आना खतरे से खाली नहीं है।

MP | Water levels from are continuously increasing; they'll increase further. Thus, all locals are requested not to enter affected villages of Khargone, Dhar. No cattle should be in the area. I appeal to all public representatives to cooperate: CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/QVeQPIzQiw