बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस. भाजपा पर भी कसा तंज

First Meeting Of Joint Parliamentary Committee On Waqf : वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सदस्य बुधवार को समिति की बैठक से यह आरोप लगाते हुए बाहर निकल गए कि इसकी प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। हालांकि, वे इसका संकेत मिलने पर एक घंटे बाद बैठक में वापस लौट आए कि समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कार्यकाल विस्तार की मांग करेंगे।