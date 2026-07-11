दतिया से कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार, बीजेपी के आशुतोष तिवारी से होगा मुकाबला

Datia Assembly By-election : कांग्रेस ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। घनश्याम सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी से होगा। कांग्रेस की ओर से घनश्याम के उम्मीदवार बनाए जाने से दतिया का चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।पार्टी ने एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाया है, जिसका क्षेत्र में लंबा राजनीतिक अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है।





कुंवर घनश्याम सिंह का राजनीतिक जीवन कई दशकों पुराना है। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और दतिया क्षेत्र की राजनीति में उनका प्रभाव रहा है। वे पहले भी विधायक रह चुके हैं तथा संगठन और जनसंपर्क के कारण कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। विभिन्न जनआंदोलनों और स्थानीय मुद्दों को लेकर भी वे लगातार सक्रिय रहे हैं।

दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस में कई नामों पर चर्चा चल रही थी। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के परिवार, अवधेश नायक और अन्य नेताओं के नाम भी सामने आए, लेकिन अंततः पार्टी नेतृत्व ने अनुभवी चेहरे के रूप में घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया। इससे कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह इस सीट पर मजबूत और संतुलित उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ना चाहती है।