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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (21:31 IST)

चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर तैरने लगे सैकड़ों सांप, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

video of snakes in China following floods is going viral rapidly
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (22:29 IST)
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China flood news : चीन के ग्वांग्शी प्रांत में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। चीन के कई इलाकों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच सांपों को लेकर भी दहशत फैल गई। दरअसल एक बांध टूटने से पानी के तेज प्रवाह में एक फार्म से करीब 900 सांपों का झुंड बाहर निकलकर भागने लगा। इन भागते सांपों का रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ग्रामीणों को आगाह किया कि अगर उन्हें अपने घरों में कोई सांप मिले तो वे उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें।
 

सड़कों पर तैरने लगा सांपों का झुंड

चीन के ग्वांग्शी प्रांत में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। चीन के कई इलाकों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच सांपों को लेकर भी दहशत फैल गई। दरअसल एक बांध टूटने से पानी के तेज प्रवाह में एक फार्म से करीब 900 सांपों का झुंड बाहर निकलकर भागने लगा।

तेजी से वायरल हो रहा सांपों का वीडियो

इन भागते सांपों का रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। खबरों के मुताबिक, सामने आए एक बाढ़ के वीडियो में लोग कमर तक भरे पानी में लाठियां लेकर सांपों को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। चीन के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ के बाद प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है।
 

62 नदियों का बढ़ा जल स्तर

सबसे ज्यादा बारिश शहर के बाहरी इलाके पिंगगू जिले के एक बाजार क्षेत्र में हुई, जहां 164 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। बीजिंग में 36,279 परिवारों के कुल 95657 लोगों को एहतियात के तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। चीन में भारी बारिश की वजह से देशभर की 62 नदियों का जलस्तर बाढ़ चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है।

प्रशासन ने लोगों को किया आगाह

लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए अधिकारियों ने खतरे की स्थिति पर नजर रखना शुरू कर दिया है। फिलहाल बीजिंग और अन्य प्रभावित इलाकों में हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें और मौसम से जुड़ी हर चेतावनी पर नजर बनाए रखें। ग्रामीणों को आगाह किया कि अगर उन्हें अपने घरों में कोई सांप मिले तो वे उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें।
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