Kuno National Park : CM मोहन यादव ने 5 चीतों को कूनो के जंगल में छोड़ा, चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की

CM mohan yadav released 5 cheetahs of kuno national park into the open forest : श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में बंद चीतों में से 5 चीतों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जंगल में छोड़ा। चीता पार्क के बड़े बाड़े में बंद मादा चीता आशा को उसके तीन नर शावकों के साथ जंगल में छोड़ा गया साथ ही मादा चीता धीरा को अलग से जंगल में छोड़ा गया।





इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कूनो पालपुर के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो चीतों को छोड़कर जिस अभियान की शुरुआत की थी उसी कड़ी में हमने इन पांच चीतों को अब जंगल में छोड़ा है जिनका दीदार पर्यटक कर सकेंगे।





मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरा अद्भुत है, जो वन्य जीवों की आदर्श आश्रय स्थली और कई विलुप्तप्राय वन्य प्राणियों की अठखेलियों का आंगन है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए वन्य जीवन को सहेजकर रखने एवं जैव-विविधता संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध हैं और आगे भी ऐसे नवाचारों से मध्यप्रदेश की पुण्य धरा को गौरवान्वित करते रहेंगे।





चीतों की सुरक्षा समेत शासकीय स्तर पर हर तरह का प्रबंधन किये जा रहे हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ कूनो पालपुर उद्यान का निरीक्षण भी किया।