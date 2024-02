मंडला में आयुर्वेद कॉलेज और एक्सीलेंस कॉलेज शुरू होंगे - CM डॉ. मोहन यादव

Coconut jaggery of Lakshadweep included among the most expensive food items : यदि आप खूबसूरत पर्यटन स्थल लक्षद्वीप जाने की योजना बना रहे हैं तो यहां के खास व्यंजन नारियल गुड़ को चखना मत भूलिए गा, जो बेहद लजीज और स्वास्थ्यवर्धक है। विशेष तरीके से पकाए जाने और अत्यधिक मांग के कारण नारियल गुड़ का स्वाद चखना जेब पर हालांकि थोड़ा भारी पड़ता है। इसकी कीमत 1000 रुपए प्रति किलोग्राम है।