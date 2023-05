कर्नाटक की तर्ज पर MP में भी कांग्रेस का दो चेहरे वाला फार्मूला, कमलनाथ-दिग्विजय की जोड़ी मजबूत करेगी कांग्रेस का हाथ?

Siddaramaiah to be Chief Minister of Karnataka: सिद्धारमैया न तो कर्नाटक के ताकतवर लिंगायत समुदाय से आते हैं और न ही वोक्कालिगा से, फिर भी वे एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वे 2013 में वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को 'साइडलाइन' कर मुख्‍यमंत्री ‍बने थे, जबकि इस बार खरगे की मदद से ही डीके शिवकुमार को किनारे कर मुख्‍यमंत्री बनने जा रहे हैं।