समुद्र में लगाया गोता, 60 फीट पानी के अंदर चलाया Voting Campaign (वीडियो)

loksabha election 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देशभर के सियासी दलों में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत तमाम पक्ष और विपक्ष नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए रात दिन एक कर दिया है। चुनाव आयोग भी लगातार वोटर्स को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। ऐसा ही एक कैंपेन एक गोताखोर ने समुद्र में पानी के 60 फीट अंदर चलाया।

चेन्नई में 6 स्कूबा डायवर्स ने चुनावी मतदान को लेकर जागरूकता का एक अनोखा अभियान चलाया। मतदान की जागरूकता को लेकर गोताखोर ने 60 फीट गहरे समुद्र में डमी ईवीएम मशीन को उतारा गया। इस अभियान का मकसद लोगों को उनके चुनावी अधिकार के बारे में जानकारी देना था।

भारतीय चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि एक अनूठी मतदाता जागरूकता पहल में, चेन्नई में स्कूबा गोताखोरों ने समुद्र में गोता लगाते हुए नीलांकरई में 60 फीट पानी के अंदर मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया।

Ready to vote? Make a splash!



In a unique voter awareness initiative, scuba divers in Chennai dove into the sea, enacting the voting process sixty feet underwater in Neelankarai.



Credit : @TNelectionsCEO