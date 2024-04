TMC के घोषणापत्र में 3 बड़े वादे, CAA, NRC और UCC पर क्या बोली ममता की पार्टी

TMC manifesto : पहले चरण के चुनाव प्रचार समाप्त होने से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने वादा किया कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर एनआरसी, सीएए को रद्द कर देंगे, यूसीसी को लागू नहीं होने दिया जाएगा।

तृणमूल कांग्रेस के घोषणापत्र में घर पर राशन उपलब्ध कराने, बीपीएल परिवारों को 10 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने, किसानों को MSP, हर भारतीय को गारंटीड रोजगार सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया।

We are delighted to present our Manifesto for the Lok Sabha Elections, 2024!



With #DidirShopoth, we pledge to uplift every Indian with guaranteed employment, universal housing, free LPG cylinders, assured MSP for farmers, scholarships for SC, ST, OBC students and much more.… pic.twitter.com/aEvgw7inr4