संभावित मंत्रियों से मिले नरेंद्र मोदी, कौन-कौन था बैठक में शामिल?

दावा किया जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। निवर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह और किरेन रीजीजू भी मंत्री पद की शपथ लेंगे।

भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, बंदी संजय कुमार और रवनीत सिंह बिट्टू राजग सरकार की मंत्रिपरिषद के उन नए चेहरों में शामिल हैं, जो आज शाम प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेन्द्र मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं।

भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश से सांसद जितिन प्रसाद और महाराष्ट्र से सांसद रक्षा खडसे को भी मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनाए जाने का संकेत है। खडसे ने कहा कि उन्हें सरकार का हिस्सा बनने के लिए फोन किया गया है।

PM-Designate Modi will take the Prime Minister's oath for the third consecutive term today at 7.15 pm. pic.twitter.com/6RWS8xZBxD