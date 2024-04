रामनवमी पर माधवी लता ने किया मस्जिद की ओर इशारा, ओवैसी बोले-मैं होता तो आप लोग मेरे गले में सांप डाल देते

Madhavi Lata points towards the mosque on Ramnavmi : हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता वायरल हुए एक वीडियो के बाद बृहस्पतिवार को विवादों में घिर गईं। इस वीडियो में वह एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती नजर आ रही हैं।

वायरल वीडियो बुधवार को शहर में श्री राम नवमी जुलूस के दौरान रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है। माधवी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि नकारात्मकता पैदा करने के लिए उनका एक अधूरा वीडियो वायरल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह एक अधूरा वीडियो है और यदि ऐसे वीडियो के कारण अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं सभी व्यक्तियों का सम्मान करती हूं।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से शांति को खतरा है। उन्होंने वीडियो को कथित तौर पर उचित महत्व नहीं देने को लेकर मीडियाकर्मियों को भी आड़े हाथ लिया।

उन्होंने कहा, भाजपा और आरएसएस द्वारा एक धार्मिक ढांचे के पास जो अशोभनीय आक्रामक कृत्य किया जा रहा है, उसे आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। उनके इस तरह के कृत्य से किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? अगर मैं होता तो आप लोग मेरे गले में सांप डाल देते।

उन्होंने कहा कि वह शहर के युवाओं से अपील करते हैं कि पिछले 15 वर्षों से हैदराबाद में शांति और सद्भाव है और भाजपा और आरएसएस ‘ब्रांड हैदराबाद’ की खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह मामला अब तक उनके संज्ञान में नहीं आया है। (भाषा)

