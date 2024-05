Lok Sabha Chunav 2024 Voting Live: दोपहर 3 बजे तक 47 फीसदी से ज्यादा वोटिंग, बिहार में 45 प्रतिशत

Lok Sabha Chunav 2024 Voting : लोकसभा चुनाव 2024 का पांचवें चरण में 20 मई को आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 5वें चरण के मतदान में राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित चार केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा।





#WATCH | Maharashtra: Actress Rekha leaves from a polling station in Mumbai after casting her vote for the fifth phase of #LokSabhaElections2024 ???? pic.twitter.com/yjqlFO33L0

#WATCH | Actors Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Khan cast their votes at a polling station in Mumbai for the fifth phase of #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/bBhhpvBdkE

#WATCH | Actor Akshay Kumar shows the indelible ink mark on his finger after casting his vote at a polling booth in Mumbai.



He says, "...I want my India to be developed and strong. I voted keeping that in mind. India should vote for what they deem is right...I think voter… pic.twitter.com/mN9C9dlvRD